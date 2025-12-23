پخش زنده
مدیرکل هواشناسی لرستان از صدور هشدار زرد هواشناسی در خصوص فعالیت یک سامانه بارشی زودگذر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل هواشناسی استان لرستان با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در استان اظهار کرد: این سامانه زودگذر از شب سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ فعال شده و تا اواسط روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ادامه خواهد داشت.
بهروز مرادپور افزود: طی این مدت، در نقاطی از استان بهویژه مناطق شمالی و شرقی، بارشهای پراکنده و گاهی رگباری باران، همراه با رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود. همچنین در نواحی سردسیر و ارتفاعات احتمال رگبار برف وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به آثار این پدیده، گفت: این شرایط جوی میتواند سبب اختلال در تردد، لغزندگی جادهها و معابر، احتمال ایجاد رواناب، کاهش میدان دید افقی، خطر سقوط اشیاء و در ارتفاعات احتمال کولاک برف شود.
مرادپور با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، به شهروندان توصیه کرد: از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی پرهیز کنند، از تردد و توقف در حاشیه مسیلها، رودخانهها و خشکهرودها خودداری نمایند، نسبت به تحکیم سازهها اقدام کنند و از چرای دام در مناطق مرتفع و کنار رودخانهها اجتناب ورزند.