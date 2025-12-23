به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، ، حسین فروتنی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میامی گفت : این مجتمع بین‌راهی پس از چند مرحله دریافت تذکر و اخظار ، به دلیل بی‌توجهی به اخطار‌های مکرر، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و ارتکاب تخلفات زیست‌محیطی، پلمب و برای متصدی آن پرونده قضایی تشکیل شد.

وی افزود : متصدی این مجتمع به رغم دریافت اخطار و تذکر لازم برای رفع نواقص و اصلاح وضعیت بهداشتی هیچ اقدام مؤثر و قابل قبولیانجام نداده بود.

وی افزود : با هدف صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت عمومی، دستور پلمب این واحد متخلف صادر شد و پرونده قضایی به اتهام «تهدید علیه بهداشت عمومی» در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میامی برای متصدی مجتمع تشکیل شد.

وی با تأکید بر اینکه رعایت بهداشت و سلامت عمومی در واحد‌های خدماتی و بین‌راهی یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان است، تصریح کرد: با هرگونه تهدید علیه سلامت مردم، بدون هیچ‌گونه اغماض و مماشات، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت .