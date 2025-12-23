آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه و تجلیل از خیرین و داوطلبان هلال احمر استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، ، رضا سعیدی معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت در این مراسم از ۱۶۰ فعالِ جمعیتِ هلال احمر قدردانی شد

در جمعیت هلال احمر استان سمنان چهار هزار داوطلب در چهار محورِ حمایت، مشارکت، هدایت و مهارت فعالیت دارند.

محمد علی موذن تبار معاون سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور نیز استان سمنان و شهرستان گرمسار را در توسعه بانک امانات تجهیزات پزشکی برای حمایت از بیماران، پیشرو و تاثیرگذار برشمرد.

به گفته وی ، افزایش اعضاء و داوطلبان جمعیت هلال احمر از سه و نیم میلیون نفر به ۲۰ میلیون از مهمترین برنامه‌های سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور است.