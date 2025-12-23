معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار وزارت صمت، گفت: برای تکمیل و راه‌اندازی ۴ هزار و ۴۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید شجاعی، در رویداد آموزشی استفاده از ابزار‌های نوین مالی افزود: تامین مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت و معدن بر پایه برنامه هفتم پیشرفت را فقط از طریق منابع دولتی غیر‌ممکن دانست و بر استفاده از راه‌کار‌های نوین تامین مالی از راه جذب سرمایه‌های خرد مردمی، بازار پول و سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد.

وی گفت: در برنامه هفتم پیشرفت رشد ۸.۵درصدی در بخش صنعت پیش‌بینی شده است که نیازمند ۵ هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی است و قطعا این میزان منابع از محل منابع عمومی قابل تامین نیست.



شجاعی ادامه داد: در ماده ۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده است که دولت برنامه تامین مالی رشد اقتصادی را از مسیر بازار سرمایه، نظام بانکی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع تامین کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به انباشت طرح‌های نیمه‌تمام افزود: جدای از سرمایه‌گذاری‌های جدید، در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور در دست اجرا است که برای تکمیل و راه‌اندازی ۴ هزار و ۴۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ خوشبینانه وبا فرض تناسب پیشرفت فیزیکی و مالی حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی و بودجه‌ای نیاز صنعت و معدن را کفایت نمی‌کند، تاکید کرد: در ۵ ماهه نخست امسال از مجموع ۳.۲هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی معادل ۴۳.۷ درصد تسهیلات، به میزان یک همت به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است و سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از منابع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در کل کشور که در دست پرداخت است، معادل یک هزار رو ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است که این امر نشان می‌دهد تسهیلات بانکی و منابع تسهیلات بودجه‌ای تکافوی نیاز بخش صنعت و معدن نمی‌کند.

شجاعی، تأمین مالی بلند مدت طرح‌های های بزرگ با مصارف انرژی بالا را مستلزم اتخاذ رویکردی فراتر از روش‌های سنتی دانست وگفت: روش‌های نوین تأمین مالی و استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های بازار پول و بازار سرمایه به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری این معاونت تبدیل شده است.

وی جذب ۳.۷ هزار میلیارد تومان منابع از محل انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری برای ۳ طرح پیشران و تصویب ۷.۶ هزار میلیارد تومان منابع مصوب برای تامین مالی ۵ طرح صنعتی را نمونه‌ای از سیاست تامین مالی با ابزار‌های نوین به ویژه در حوزه بازار پولی دانست.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار وزارت صمت، ادامه داد: در این شیوه تامین مالی با جذب منابع مردمی و هدایت درست سرمایه‌های خرد سرگردان به سمت بخش مولد اقتصاد، بدون آثار تورمی و تشدید ناترازی بانک‌ها، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های صنعتی تامین شده است؛ لذا در تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت باید به دنبال ابزار‌های نوینی بود که با کمترین اثر تورمی منجر به استمرار تولید و سرمایه‌گذاری شوند.

تأمین مالی طرح‌های بلندمدت با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلا و صندوق‌ها توسعه‌

وی ادامه داد: در کنار بازار سرمایه، ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز نشان داده است که ظرفیت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت را دارد. به‌عنوان نمونه، اخیراً یکی از پروژه‌های بزرگ پتروشیمی کشور از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی موفق به جذب منابعی در حدود ۱۵۰ میلیون دلار شده است؛ عددی که تا چندی پیش، صرفاً از مسیر تسهیلات بانکی یا منابع دولتی قابل تصور بود. این تجربه نشان می‌دهد که ابزار‌های نوین می‌توانند در پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

شجاعی، با مهم ارزیابی کردن نقش نهاد‌هایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های توسعه‌ای در تامین مالی طرح‌ها گفت: این صندوق‌ها می‌توانند با ایفای نقش مکمل و اهرمی، منابع خود را با ابزار‌های بازار پول و بازار سرمایه ترکیب کرده و به‌ویژه در پروژه‌های دانش‌بنیان، فناورانه و پیشران، مسیر تأمین مالی را هموار کنند.