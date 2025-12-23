برنامه‌های «دکتر سلام»، با بررسی سنکوپ و علل کاهش سطح هوشیاری، «مثبت آموزش» با محوریت معرفی رشته نان و شیرینی و «در آستان خورشید»، به مناسبت شهادت امام امام علی النقی (ع)، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام»، به بررسی سنکوپ و دلایل کاهش سطح هوشیاری از منظر پزشکی می‌پردازد.

در این قسمت دکتر علی عباسی، فوق تخصص آنژیوپلاستی قلب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره علل بروز سنکوپ، نشانه‌های هشداردهنده، روش‌های تشخیص و راهکار‌های درمانی این عارضه توضیح می‌دهد و به پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ می‌دهد.

این برنامه امروز ساعت ۱۳، با اجرای دکتر شکیبا از شبکه آموزشپخش می شود.

برنامه «مثبت آموزش»، امروز ساعت ۱۸، با محوریت معرفی رشته نان، شیرینی و شکلات از شبکه آموزش پخش می‌شود.

این برنامه با اجرای زهرا حاجی‌علی و سجاد زین‌العابدین به معرفی ظرفیت‌های آموزشی هنرستان‌ها در حوزه مهارت‌آموزی می‌پردازد. در این قسمت، زهرا حسینی سیانکی و فاطمه حسینی سیانکی از هنرجویان هنرستان به عنوان مهمان حضور دارند و از تجربه‌های آموزشی و عملی خود در رشته نان، شیرینی و شکلات و آشپزی هنرستان می‌گویند.

به مناسبت شهادت دهمین اختر آسمان ولایت و امام امام علی النقی (ع)، برنامه «در آستان خورشید»، به صورت زنده از بارگاه امامین شریفین در سامرا پخش می‌شود.

امشب عوامل برنامه «در آستان خورشید» در سامراء حضور دارند تا به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام حال و هوای حرمین شریفین در شب شهادت امام دهم شیعیان را به صورت زنده پوشش دهند.

این برنامه ساعت ۲۱:۱۵، با اجرای میثم آقابیگی پخش می‌شود. حجت الاسلام رفیعی کارشناس برنامه درباره زندگی، فضائل اخلاقی و شهادت امام هادی (ع) صحبت خواهند کرد.

علاقه مندان می توانند این برنامه معارفی را از شبکه سه تماشا کنند.