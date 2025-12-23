به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرماندار شهرستان سیاهکل در نشست ستاد اقامه نماز شهرستان سیاهکل با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در جامعه، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های پیش‌ِروی ستاد اقامه نماز شهرستان ارائه کرد.

سیده زهرا میراعلمی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵ مورد نماز جماعت به‌صورت مستمر در ادارات شهرستان برگزار می‌شود، افزود: توسعه و تقویت اقامه نماز جماعت در دستگاه‌های اجرایی یکی از اولویت‌های اصلی ستاد اقامه نماز است.

وی با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در ترویج نماز گفت: در حال حاضر ۵۰ مدرسه در شهرستان سیاهکل نماز جماعت برگزار می‌کنند که هدف از این اقدام، آشنایی عمیق دانش‌آموزان با فلسفه نماز، تقویت باور‌های دینی، نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز از سنین پایه و تربیت نسل متعهد و مسئولیت‌پذیر است.

فرماندار سیاهکل از سرکشی مستمر از نمازخانه‌های بین‌راهی و همچنین بازدید و نظارت بر نماز‌های جماعت ادارات به‌عنوان بخشی از اقدامات نظارتی ستاد اقامه نماز شهرستان خبر داد و بر تداوم این برنامه‌ها برای ارتقای جایگاه نماز در سطح جامعه تأکید کرد.

امام جمعه سیاهکل هم در این نشست از برگزاری اجلاسیه شهرستانی اقامه نماز در پنجم بهمن‌ماه خبر داد و گفت: این اجلاسیه با هدف هم‌افزایی دستگاه‌ها، تبیین نقش نماز در ارتقای معنویت اجتماعی و بررسی راهکار‌های گسترش فرهنگ نماز در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی افزود: برنامه‌های آموزشی آشنایی با نماز در مدارس و دانشگاه‌ها ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و اولیا، با حضور اساتید اعزامی ستاد اقامه نماز و با همکاری مراکز آموزش عالی و اداره آموزش و پرورش در حال اجراست.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده توسط ستاد اقامه نماز شهرستان گفت: حضور فعال نماز جماعت در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها نقش مؤثری در نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی ، به‌ویژه در میان نسل جوان دارد و لازم است این برنامه‌ها با محتوای اثرگذار و جذاب برای نوجوانان و جوانان ادامه یابد.