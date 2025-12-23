پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: باعبور موج بارشی ضعیف از استان، شاهد بارش پراکنده باران و برف در برخی مناطق استان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی عبور موج ضعیفی را از اواخر وقت امشب تا اواخر روز چهارشنبه نشان میدهد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و بارشهای پراکنده به ویژه در نیمه شمالی و شرقی و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.
وی افزود: سپس تا اوایل هفته آینده جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود که در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جادههای مواصلاتی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان پیش بینی میشود.
سبزه زاری تصریح کرد: طی امروز شاهد افزایش یک تا ۳ درجهای دما خواهیم بود و سپس تا پایان هفته تغییرات محسوسی مورد انتظار نیست.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۲.۵ و ایذه با دمای ۱.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۱ و کمینه دمای ۶.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.