مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: باعبور موج بارشی ضعیف از استان، شاهد بارش پراکنده باران و برف در برخی مناطق استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی عبور موج ضعیفی را از اواخر وقت امشب تا اواخر روز چهارشنبه نشان می‌دهد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و بارش‌های پراکنده به ویژه در نیمه شمالی و شرقی و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: سپس تا اوایل هفته آینده جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود که در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در جاده‌های مواصلاتی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری تصریح کرد: طی امروز شاهد افزایش یک تا ۳ درجه‌ای دما خواهیم بود و سپس تا پایان هفته تغییرات محسوسی مورد انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۲.۵ و ایذه با دمای ۱.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۱ و کمینه دمای ۶.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.