به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل همزمان با هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴ و با شعار «مرجعیت علمی و پاسخگویی اجتماعی تحقیقات و فناوری‌های حوزه سلامت» برگزار شد.

دکتر بهزاد داورنیا رئیس دانشگاه در این مراسم با تأکید بر نقش کلیدی پژوهش و فناوری در توسعه دانشگاه گفت: پیشرفت‌های علمی و فناورانه دانشگاه مرهون تلاش پژوهشگران، فناوران و اعضای هیأت علمی است و استمرار این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و تقویت زیرساخت‌های تخصصی است.

وی با قدردانی از زحمات مدیران حوزه پژوهش و فناوری افزود: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دوره‌های دکتری تخصصی (PhD) در دستور کار دانشگاه قرار دارد و مجوز دوره‌های پسا‌دکتری نیز از هیأت امنا اخذ شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توسعه پایان‌نامه‌های بین‌دانشگاهی، تقویت پژوهش‌های بالینی، ارتقای مراکز تحقیقاتی کاربردی و حرکت به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور را از اولویت‌های دانشگاه برشمرد و تصریح کرد: هدف دانشگاه، تولید دانش اثربخش و پاسخگو به نیازهای نظام سلامت و جامعه است.

دکتر داورنیا همچنین ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی با دانشگاه‌های معتبر جهان، تقویت تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی و توسعه ارتباط با صنعت را از برنامه‌های راهبردی دانشگاه عنوان کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از طرح‌ها و پژوهش‌های فناورانه با رویکرد تجاری‌سازی حمایت می‌کند.

وی در پایان با اشاره به انگیزه و پویایی جامعه دانشگاهی اظهار کرد: حضور در جمع پژوهشگران و فناوران دانشگاه و مشاهده استقبال و تلاش آنان، نویدبخش آینده‌ای روشن برای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است.

گفتنی است در ابتدای این مراسم، دکتر ارزنلو معاون محترم تحقیقات و فناوری با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه، به تشریح شاخص‌ها و دستاوردهای این حوزه پرداخت.

دکتر الهام صفرزاده مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه نیز در مورد شاخص های ارزیابی و فرایند انتخاب پژوهشگران منتخب دانشگاه گزارشی ارائه دادند و برنامه های آتی در خصوص حمایت ویژه از پژوهشگران و فناوران را تشریح کردند.

همچنین دکتر حسین‌نژاد با اشاره به روند ارتقای جایگاه دانشگاه اعلام کرد: «دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم‌اکنون رتبه دوم دانشگاه‌های تیپ دو و رتبه نهم در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را در حوزه فناوری به خود اختصاص داده و در حوزه اختراعات نیز موفق به کسب رتبه چهارم کشوری شده است.