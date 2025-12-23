به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس بر آمادگی این استان برای توسعه و تعمیق همکاری‌های فرهنگی و موزه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تأکید کرد.

وی در دیدار با علی‌شیر ظریفی، معاون اول موزه ملی تاجیکستان با اشاره به ظرفیت‌های غنی موزه‌ای و تاریخی استان گفت: برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین‌المللی، همکاری در حوزه مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی، اجرای پژوهش‌های علمی مشترک، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و فهرست‌نگاری و مستندسازی آثار تاریخی، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو و همکاری میان دو طرف به‌شمار می‌رود.

مریدی تعاملات فرهنگی و موزه‌ای را از ارکان مهم تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور عنوان کرد و افزود: این دیدار گامی مؤثر در مسیر شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و هدفمند فرهنگی و موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان است.

معاون اول موزه ملی تاجیکستان نیز در این دیدار با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، گفت: توسعه همکاری‌های موزه‌ای میان ایران و تاجیکستان می‌تواند نقش مؤثری در معرفی و بازشناسی میراث فرهنگی مشترک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

علی‌شیر ظریفی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب موزه‌ تاریخ تجارت جندی شاپور، در موزه ملی تاجیکستان هم‌زمان با جشن بین‌المللی نوروز خبر داد و افزود: در مرحله بعد، نمایشگاهی از آثار تاریخی و هنری موزه ملی تاجیکستان در یکی از موزه‌ها یا مراکز فرهنگی شهر شیراز برگزار خواهد شد.