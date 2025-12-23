پخش زنده
نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خوزستان در اهواز با حضور ۱۰۰ شرکت کننده برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون، ۱۰۰ واحد تولیدی و فعال صنعت مبلمان از سه استان تهران، البرز و خوزستان حضور دارند و انواع مبلمان، نهارخوری، فرش، لوستر، تجهیزات خانه و آشپزخانه در این نمایشگاه عرضه میشود.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد رقابت سالم و سازنده، نمایش فناوریها و دستاوردهای جدید، تبادل اطلاعات، امکان ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و مذاکره و گفتوگو با تولیدکنندگان است.
این نمایشگاه از روز دوشنبه اول دی ماه افتتاح شده است و تا ۵ دیماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان علاقهمندان است.