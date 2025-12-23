اعضای هیأت نظارت انتخابات شوراهای اردبیل انتخاب شدند
بیوته رئیس هیات نظارت بر انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اردبیل, از اقدامات انجام شده برای انتخاب اعضای نظارت در شهرستانها و بخشهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل
نظارت بر انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان اردبیل گفت: فرایند آغاز انتخابات شوراها رسماً کلید خورده و از هر ۱۲ شهرستان این استان پنج نفر بهعنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب شدهاند.
احد بیوته درباره روند اقدامات انجامشده در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در استان اردبیل اظهار داشت: فرایند آغاز انتخابات با دستور وزیر کشور رسماً کلید خورده و اقدامات اجرایی و نظارتی طبق قانون در حال انجام است و از هر ۱۲ شهرستان این استان پنج نفر بهعنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب شدهاند.
وی افزود: اعضای هیأت نظارت در شهرستانها با بررسی و انتخاب ارگانهای نظارتی معرفی شدهاند و برای ارتقای آمادگی و هماهنگی آنها یک دوره آموزشی برای اعضای منتخب در محل استانداری اردبیل برگزار شده است.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان اردبیل تصریح کرد: برای تضمین بیشتر در مراحل بعدی، برای هر بخش نیز سه نفر بهعنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب خواهند شد تا نظارت دقیق و مؤثر بر فرایند انتخابات در تمامی سطوح انجام شود.
وی ضمن قدردانی از ارگانهای نظارتی تصریح کرد: این مجموعهها بدون هیچگونه تعلل یا کمکاری، بررسیهای لازم را انجام داده و نقش مهمی در انتخاب افراد واجد شرایط ایفا کردهاند.