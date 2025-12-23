محیط زیست باید محور اصلی برنامهریزی و توسعه کشور باشد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یزد: توسعهای که محیط زیست در آن نادیده گرفته شود، نهتنها پایدار نیست بلکه منجر به تشدید بحرانها در حوزه آب، هوا، خاک و سلامت مردم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، شینا انصاری در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان یزد با اشاره به شرایط شکننده محیط زیست در کشور اظهار کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات زیستمحیطی امروز، حاصل سالها بیتوجهی به ظرفیتهای محیط زیست، واگذاریهای نادرست و بارگذاریهایی است که بدون توجه به محدودیت منابع، بهویژه منابع آب، در دهههای گذشته انجام شده است.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه تغییر اقلیم موجب تشدید این مشکلات شده است، افزود: ایران در منطقه غرب آسیا قرار دارد؛ منطقهای که افزایش دما در آن بیش از میانگین جهانی است. تشدید خشکسالیها، افزایش دما و بروز پدیدههای حدی، فشار مضاعفی بر محیط زیست کشور و بهتبع آن بر استانهایی مانند یزد وارد کرده است.
انصاری با اشاره به پیشینه غنی ایران در همزیستی با طبیعت گفت: در آموزههای دین مبین اسلام و همچنین در تجربه زیسته نیاکان ما، همواره بر همزیستی انسان با طبیعت و مراقبت از مخلوقات الهی تأکید شده است. معماری سنتی یزد، قناتها، بادگیرها، آبانبارها و الگوهای کشاورزی سازگار با اقلیم خشک، نمونههای روشن از نگاه هوشمندانه گذشتگان به محدودیت منابع است؛ نگاهی که متأسفانه در سالهای اخیر به فراموشی سپرده شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بسیاری از مصادیق آلودگی هوا برای مردم ملموس است، تصریح کرد: اگرچه آلودگی هوا بهوضوح دیده میشود، اما وضعیت آلودگی آب و خاک نیز مطلوب نیست و در برخی موارد حتی نگرانکنندهتر است. سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد بدون ملاحظه، پایش و نظارت مستمر بر فعالیت صنایع و واحدهای آلاینده داشته باشد؛ حتی اگر این واحدها در گذشته مجوز دریافت کرده باشند.
وی با اشاره به سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ گفت: این سیاستها منشور و مانیفست ما در حوزه محیط زیست است و بهصراحت تأکید دارد که محیط زیست باید در متن توسعه قرار گیرد، نه در حاشیه آن. تجربه امروز کشور نشان میدهد توسعهای که محیط زیست را نادیده بگیرد، پیامدهای سنگینی برای سلامت جامعه به دنبال خواهد داشت.
انصاری با رد نگاه تقابلی میان محیط زیست و توسعه افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مانع توسعه نیست، بلکه همراه توسعه پایدار است. در دولت چهاردهم، با نگاه ویژه رئیسجمهور به مسائل محیط زیست، تلاش شده جایگاه این حوزه ارتقا یابد که یکی از نمودهای آن، توجه جدی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیتهای اقلیمی کشور است.
وی با اشاره به ابزارهای نظارتی و بازدارنده سازمان محیط زیست گفت: صنایع آلاینده باید خطوط تولید فرسوده خود را بهروز کرده و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت کنند. عوارض آلایندگی یکی از ابزارهای قانونی موجود است، اما به دلیل اشکالات تقنینی، این منابع بهدرستی صرف رفع آلودگی نمیشود و امیدواریم با همراهی مجلس، اصلاح این قانون در دستور کار قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور در پایان با استقبال از تدوین برنامه «یزد پایدار» خاطرنشان کرد: استان یزد با محدودیتهای جدی زیستمحیطی مواجه است و تدوین یک سند راهبردی برای پایداری، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است. امیدواریم با همافزایی دستگاهها، مسائل و مشکلات انباشته زیستمحیطی استان بهتدریج کاهش یابد و محیط زیست بهعنوان رکن اصلی توسعه در تصمیمگیریهای استان مورد توجه قرار گیرد.