به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بهره‌برداری از این چاه‌ها علاوه بر اینکه به جبران بخشی از کاهش طبیعی تولید و تثبیت سطح برداشت گاز در ماه‌های سرد سال منجر شده است، رکورد‌هایی را در مقاطعی از عمر بهره‌برداری از این میدان بر جای گذاشته که نقش مهمی در حفظ تراز گازی کشور، جلوگیری از تشدید ناترازی انرژی و کاهش ریسک اعمال محدودیت برای بخش‌های خانگی و صنعتی ایفا کرده است.

دستاورد‌های عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس در حوزه تولید، در زمستان‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ثبت رکورد‌های جدید روزانه برداشت گاز غنی منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که در زمستان ۱۴۰۳ تولید گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی به ارقام ۷۱۰، ۷۱۲، ۷۱۴ و نهایتاً ۷۱۶ میلیون مترمکعب در روز رسید.

این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و با ثبت تولید ۷۱۸ و سپس ۷۲۲ میلیون مترمکعب در روز در ۱۹ آذرماه، بالاترین رکورد تولید تاریخ پارس جنوبی به ثبت رسید؛ رکوردی که بیانگر حداکثرسازی ظرفیت تولید در شرایط اوج مصرف است و نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه گاز کشور، تأمین سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از اختلال در فعالیت صنایع مادر دارد.

از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تا به امروز، ۶ دستگاه دکل حفاری جدید شامل ۲ دستگاه در طرح اینفیل، یک دستگاه در میدان بلال و ۳ دستگاه در طرح‌های توسعه‌ای فاز ۱۳ به ناوگان شرکت نفت و گاز پارس در خلیج فارس افزوده شده است. تقویت ناوگان حفاری، آن هم در شرایط تحریم دستاورد بزرگی است که ظرفیت اجرایی شرکت نفت و گاز پارس را در حوزه حفاری به‌طور محسوسی افزایش داده و امکان اجرای هم‌زمان چند پروژه کلیدی و کاهش زمان انتظار بین عملیات حفاری را فراهم کرده است.

در سال ۱۴۰۴، تعمیرات اساسی ۳۵ سکوی فراساحلی میدان مشترک پارس جنوبی در مدت‌زمان ۱۷۹ روز انجام شد؛ اقدامی که با صرف حدود ۱۶۰ هزار نفرساعت کار و صدور بیش از ۱۶ هزار دستور کار عملیاتی همراه بود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ تعمیرات ۳۳ سکو در مدت ۲۰۷ روز انجام شده بود. کاهش زمان تعمیرات اساسی، منجر به افزایش ۱.۵ میلیارد مترمکعبی برداشت گاز غنی و تحویل روزانه معادل ۲۱ میلیون مترمکعب گاز بیشتر به شبکه سراسری شده است؛ دستاوردی که از منظر بهره‌وری عملیاتی، رکوردی قابل توجه محسوب می‌شود.

این دستاورد نشان داد ارتقای بهره‌وری عملیاتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین توسعه‌ای نیز امکان‌پذیر است، رویکردی که به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع مالی می‌تواند به عنوان الگویی در مدیریت بهینه دارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در حوزه پشتیبانی، افزوده شدن یک فروند بارج اقامتی و پشتیبانی با ظرفیت ۱۰۰ نفر به ناوگان عملیاتی، توان لجستیکی بهره‌برداری از سکو‌های فراساحلی میدان مشترک پارس جنوبی را افزایش داده و زمینه برداشت ایمن و مستمر گاز غنی از این مخزن مشترک را فراهم کرده است.

بهره‌برداری از ۴ حلقه چاه در قالب طرح اینفیل در دولت چهاردهم، افزایش حدود ۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید روزانه پارس جنوبی را به همراه داشته است. این طرح، به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکار‌های کوتاه‌مدت مدیریت افت فشار مخزن، جایگاه مهمی در راهبرد تولید پایدار گاز دارد.

طرح اینفیل به‌عنوان راهکاری مکمل در کنار پروژه‌های کلان فشارافزایی تلقی می‌شود و با ایجاد فرصت زمانی، امکان برنامه‌ریزی و اجرای تدریجی طرح‌های بلندمدت را فراهم می‌کند.

فاز ۱۱ پارس جنوبی اکنون با ۹ حلقه چاه در مدار تولید قرار دارد و تولید روزانه آن از ۱۲ میلیون مترمکعب در پایان مردادماه ۱۴۰۳ به بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب در شهریورماه ۱۴۰۴ رسیده که رشد حدود ۸۰ درصدی را در برداشت روزانه گاز از این فاز مرزی نشان می‌دهد. همچنین دومین جکت این فاز در اوایل شهریورماه ۱۴۰۴ بارگیری شده و به‌زودی در موقعیت دریایی خود نصب می‌شود.

این افزایش تولید، علاوه بر ارتقای ظرفیت عرضه گاز، از منظر صیانت از منافع ملی در میدان مشترک نیز حائز اهمیت است.

در فاز ۱۴ پارس جنوبی، مجموعه‌ای از اقدامات فنی، ایمنی و زیست‌محیطی به اجرا درآمده است که یکی از مهم‌ترین این اقدامات، راه‌اندازی واحد زیست‌محیطی پالایشگاه فاز ۱۴ بوده که نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت آلاینده‌ها و کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های پالایشگاهی در منطقه کنگان ایفا می‌کند.

از منظر منطقه‌ای، این اقدام در بهبود کیفیت محیط زیست پیرامون پالایشگاه، کاهش مخاطرات برای زیست‌بوم ساحلی خلیج فارس و ارتقای شاخص‌های سلامت زیست‌محیطی اثرگذار بوده و هم‌زمان زمینه انطباق فعالیت‌های پالایشگاهی با الزامات قانونی و استاندارد‌های ملی محیط زیست را تقویت کرده است. در سطح کلان‌تر، راه‌اندازی این واحد نشان‌دهنده حرکت صنعت گاز به سمت توسعه مسئولانه و متوازن با ملاحظات محیط زیستی است.

همچنین در بخش فراساحلی، با تکمیل دو حلقه چاه جدید در ماه‌های اخیر، تولید این فاز حدود ۴ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.