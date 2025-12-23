جوانی جمعیت از سیاستهای ملی تا روایتهای استانی
بسته جوانی جمعیت این هفته به بررسی مشوقها و تمهیدات پزشکی در حوزه افزایش جمعیت پرداخته است.
بهمن نوری در سومین رویداد استانی ایران عزیز؛ جوانان بمان گفت: لازمه توسعه جامعه روستایی حرکت به سمت مولد شدن هست. استاندار در این نشست به تلاش فرمانداران در حوزه الحاق و واگذاری زمین اشاره کرد و گفت: خراسان شمالی در این بخش جزو استانهای پیشرو کشور بوده و لازم است عمل به سیاست راهبردی فرزندآوری بهصورت جدی در دستور کار همه مدیران قرار بگیرد
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور از اجرایی شدن وعدههای دولت در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبرداد وگفت: پیش بینی میشود تا دهه فجر امسال قرارداد واگذاری زمین برای نزدیک به ۵ هزار متقاضی واجد شرایط در شهرهای جدید نهایی شود.
رئیس سازمان ثبتاحوال کشور با اشاره به تاسیس مرکز رصد جمعیت گفت این مرکز، تنها متعلق به سازمان ثبتاحوال نیست، بلکه سرمایهای ملی برای کل کشور است و همه دستگاههای اجرایی، نهادهای پژوهشی و مراکز تصمیمگیر میتوانند از ظرفیتهای این مرکز برای برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه جمعیت استفاده کنند.
کارشناسان شبکه بهداشت و درمان گرمه با تأکید بر مزایای زایمان طبیعی، این روش را یکی از سالمترین و امنترین راههای تولد نوزاد دانسته و بر نقش آموزش، آگاهی مادران و استفاده از روشهای کاهش درد در تجربهای مطمئن و آرام تأکید کردند.