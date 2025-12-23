به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال تیم‌های اول و سوم جدول یعنی استقلال و شهرداری گرگان در گرگان برابر هم قرار گرفتند که تیم میزبان با شوت ثانیه‌های پایانی همیلتون فقط با یک امتیاز اختلاف ۹۱-۹۰ به پیروزی رسید تا دومین شکست فصل استقلال را رقم بزند.

کاله مازندران دوم جدول ۸۹- ۷۳ گلنور اصفهان را برد طبیعت اسلامشهر در خانه ۹۷-۷۹ بر پترونوین ماهشهر غلبه کرد /پالایش نفت آبادان ۱۱۳-۹۰ نفت و زاگرس جنوبی را شکست داد و رعد پدافند اصفهان ۷۸-۵۶ بر پاس کردستان پیروز شد.

تا پایان هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال استقلال تهران صدر نشین است کاله مازندران در جایگاه دوم قرار گرفته و شهرداری گرگان با یک مسابقه کمتر در جایگاه سوم قرار دارد­.