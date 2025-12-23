پخش زنده
مدیرعامل آبفای کشور گفت: با انجام برخی اقدامات ساده در زندگی روزمره میتوان مصرف آب در منازل را بهصورت مؤثر مدیریت کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «هاشم امینی» با تأکید بر نقش اصلاح رفتارهای مصرفی در مدیریت منابع آبی گفت: با انجام برخی اقدامات ساده در زندگی روزمره میتوان مصرف آب در منازل را بهصورت مؤثر مدیریت کرد و این موضوع، حتی بدون استفاده از لوازم کاهنده مصرف امکانپذیر است.
وی افزود: با اشاره به تأثیر همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب گفت: خوشبختانه با مشارکت و همکاری مردم، مصرف آب در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل آبفای کشور، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف را نیز کمککننده دانست و بیان کرد: هرچند این تجهیزات میتوانند در کاهش مصرف مؤثر باشند، اما اصلاح الگوی رفتاری و توجه به شیوههای صحیح مصرف، نقش اصلی و ماندگارتری در حفظ منابع آبی دارد.
گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما