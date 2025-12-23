به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دانش فر گفت: طرح توزیع شیر در مدارس دولتی مقطع ابتدای و برای ۱۲۴ هزار نفر از دانش آموزان انجام شده که یکی از طرح هایاولویت دار آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی با هدف تندرستی و سلامت دانش آموزان است.

وی افزود: این طرح قرار بود از ابتدای سال تحصیلی آغاز شود که به دلیل افزایش قیمت شیر به تعویق افتاد، اما با هماهنگی و هم افزایی همه نهاد‌ها به نتیجه رسید.

دانش فر اضافه کرد: این طرح در همه مدارس مقطع ابتدایی و دو روز در هفته انجام می‌شود و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد، اما موضوع اصلی تامین منابع مالی آن است.

رئیس دبیرخانه سلامت وامنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرهم با اشاره به اینکه این طرح عمر چهار تا پنج ساله دارد گفت: اگر شیر در سنین ۴ تا ۱۲ سال برای کودکان به ویژه دختربچه‌ها مصرف نشود ساختار استخوان آنها اشتباه شکل گرفته و این افراد داوطلب پوکی استخوان هستند.

دکتر صفوی افزود: ۸۰ درصد رشد استخوان تا سن ۳۵ سالگی است و در سن بالاتر رشد استخوان متوقف می‌شود این اتفاق در شرایطی است که یک ضریب ۴۷ درصدی پوکی استخوان در استان داریم و اگر همین بچه‌ها کلسیم کافی دریافت نکنند شاهد پوکی استخوان در دهه چهارم زندگی شان خواهند بود.