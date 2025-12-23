پخش زنده
فراخوان دومین جشنواره بینالمللی معروف در خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دبیر اجرایی دومین جشنواره بینالمللی «معروف» گفت : ستاد امر به معروف و نهی از منکر نگاهی ویژه به عرصه هنر و هنرمندان دارد و این ستاد بر آن است تا از دریچهی هنر، نقش خود را در احیای این فریضهی الهی به بهترین شکل ایفا کند
هادی بویری افزود : این جشنواره در بخش رقابتی خود، در دو عرصهی اصلی فیلم و پادکست برگزار میشود. بخش فیلم شامل رشتههای مستند کوتاه، داستانی، پویانمایی و نماهنگ است. بخش پادکست نیز در قالبهای روایی، نمایشی، پژوهشی، تحلیلی و گفتگومحور تعریف شده است. همچنین یک «مسابقه ویژه فیلم» با زیربخشهای مردمی و جنگ ۱۲ روزه در برنامه قرار دارد
وی با اشاره به اینکه نخستین دورهی ملی این رویداد در زمستان ۱۴۰۲ و با استقبال هنرمندان خوزستانی برگزار شد ، ادامه داد : دومین جشنواره امسال به صورت بین المللی برگزار می شود آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را دوازدهم دیماه ۱۴۰۴ می باشد و داوری و انتخاب آثار تا سیام دیماه انجام و مراسم اختتامیه در بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
دبیر اجرایی دومین جشنواره بینالمللی «معروف» گفت : علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار میتوانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی marooffestival.ir مراجعه کنند.