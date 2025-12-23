به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمپاسکو، حسین کریمی‌ جاوید گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) با پیگیری‌های مستمر و همکاری نزدیک اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، موفق به اخذ سه پروانه اکتشاف پلی‌متال در بروجرد شد.

وی با اشاره به مطالعات گسترده ایمپاسکو و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از سال ۱۳۹۸ در استان لرستان افزود: این مطالعات تاکنون به شناسایی ۳۲ محدوده امیدبخش معدنی منجر شده و در سال ۱۴۰۴، سه پروانه جدید برای محدوده‌های ورزان (۸۱ کیلومترمربع)، چم در صیدی (۱۷ کیلومترمربع) و دره بیژن (۵۴ کیلومترمربع) صادر شد.

کریمی‌جاوید تأکید کرد: با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان، عملیات اکتشاف در این محدوده‌ها آغاز شده و این همکاری‌های بین‌نهادی، نشانه عزم جدی ایمپاسکو برای تقویت فعالیت‌های معدنی در لرستان است.

به گفته وی، نتایج این طرح ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی در بروجرد و استان باشد.