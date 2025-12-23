پخش زنده
مجری طرح اکتشاف غرب کشور از دریافت سه پروانه اکتشاف پلیمتال به مساحت ۱۵۲ کیلومترمربع در بروجرد با همکاری شرکت تهیه تولید مواد معدنی (ایمپاسکو) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمپاسکو، حسین کریمی جاوید گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) با پیگیریهای مستمر و همکاری نزدیک اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، موفق به اخذ سه پروانه اکتشاف پلیمتال در بروجرد شد.
وی با اشاره به مطالعات گسترده ایمپاسکو و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از سال ۱۳۹۸ در استان لرستان افزود: این مطالعات تاکنون به شناسایی ۳۲ محدوده امیدبخش معدنی منجر شده و در سال ۱۴۰۴، سه پروانه جدید برای محدودههای ورزان (۸۱ کیلومترمربع)، چم در صیدی (۱۷ کیلومترمربع) و دره بیژن (۵۴ کیلومترمربع) صادر شد.
کریمیجاوید تأکید کرد: با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان، عملیات اکتشاف در این محدودهها آغاز شده و این همکاریهای بیننهادی، نشانه عزم جدی ایمپاسکو برای تقویت فعالیتهای معدنی در لرستان است.
به گفته وی، نتایج این طرح ها میتواند زمینهساز رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی در بروجرد و استان باشد.