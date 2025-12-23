به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه امام رضا (ع) گفت: جشنواره «جهادگران علم و فناوری» با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد و به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان در این دانشگاه برگزاری شد.

محمودرضا کفاش افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، تشکیل هسته‌های فناور و حمایت بسیج علمی، پژوهشی و فناوری از فعالیت‌های فناورانه بود.

وی اضافه کرد: در این مراسم از ۱۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه، از ۱۵ فناوری، پژوهشگر و مبتکر و پنج اثر برتر قدردانی می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: ۲۰۰ طرح کشوری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی اجرایی شد که مهم‌ترین آن بررسی مشکلات آب و ناترازی انرژی بود و با تمهیدات انجام شده، تلاش کردیم پایان نامه‌ها را به این سمت سوق دادیم.



محسن مرادی در ادامه با بیان اینکه در پنج سال گذشته ۵۰ کتاب ارزشمند در دانشگاه آزاد خراسان رضوی منتشر و چاپ شده است، افزود: در این دانشگاه بیش از ۸۵ هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند.