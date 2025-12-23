پخش زنده
امروز: -
در ادامه مسیر توسعه ارتباطات سیار و تحقق عدالت ارتباطی در نقاط کمجمعیت، سایت جدید «همراه اول» مجهز به فناوری نسل چهارم G ۴در روستای ششخانه از توابع شهرستان مانه نصب و راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با بهره برداری از این سایت ارتباطی، اهالی روستای ششخانه و قلعهبید با وجود جمعیت محدود و تنها ۳۵ خانوار اکنون از پوشش کامل شبکه همراه اول و اینترنت پرسرعت همراه برخوردار شدهاند.
این اقدام در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و ارائه خدمات ارتباطی پایدار در سراسر استان انجام شده و موجب ارتقای کیفیت تماسهای صوتی (Voice) و ارسال دادهها (Data) با سرعت و پایداری بالاتر خواهد شد.
سایت جدید در قالب طرح خدمات عمومی اجباری دولت (USO) راهاندازی شده و با بهرهگیری از فناوریهای G ۲و G ۴، زمینه دسترسی ساکنان این روستا به خدمات دیجیتال، آموزشهای مجازی و انجام امور غیرحضوری را فراهم ساخته است.