به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات دواتلون اسپرینت قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در دو بخش زنان و مردان به میزبانی کشورمان در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

این مسابقات با حضور ۱۲ ورزشکار در بخش زنان و ۲۵ ورزشکار در بخش مردان از ۷ کشور ایران، پاکستان، قطر، لبنان، فلسطین، عمان و عراق برای اولین بار به میزبانی کشورمان برگزار و در پایان در بخش بانوان حدیث نصر آزادانی از اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات فائزه سادات عابدینی نژاد بر سکوی دوم قرار گرفت و ریحانه خاتونی سوم شد، مبینا گنج قبادی دیگر نماینده اصفهان برسکوی چهارم ایستاد.