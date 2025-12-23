به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل مرد جوان در تبریز بررسی موضوع بلافاصله در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد مقتول با دو نفر به هویت‌های نامعلوم در یکی از محلات تبریز مشاجره لفظی و اختلافات قبلی داشته و در پی آن با همدیگر درگیر شدند و فرد مضروب پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد و قاتلان نیز بلافاصله از محل متواری شدند.

وی تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی محل اختفای متهمان را شناسایی کرده و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ سلطانی گفت: متهمان در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی قتل معترف شده و انگیزه خود را اختلافات قبلی با مقتول عنوان کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.