پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از تداوم هوای سرد و یخبندان در استان طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از تداوم هوای سرد و یخبندان در استان طی چند روز آینده خبر داد.
محمدرضا رحماننیا به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعاتی بر میزان پوشش ابرهاافزوده میشود.
وی با بیان اینکه بارش محسوسی در استان نخواهیم داشت، ابراز کرد: امیدواریم طی روزهای آینده شاهد بارشهای در استان باشیم.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه میشود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد اورشد: دمای هوای سرد و یخبندان همچنان تا اواخر هفته مهمان زنجانیها است و دما در برخی مناطق به زیر صفر درجه سانتیگراد میرسد.
وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان سه درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.