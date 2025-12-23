بررسی فعالیت معدن دره زرشک با نگاه کارشناسی
معاون رئیسجمهور: نگاه ما همواره علمی و کارشناسی است و هرگونه فعالیت معدنی، از جمله معدن دره زرشک، باید از این منظر بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون رئیسجمهور در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد با اشاره به دغدغههای فعالان محیط زیست درباره فعالیت معدن دره زرشک، گفت: نگاه ما همواره علمی و کارشناسی است و هرگونه فعالیت معدنی، از جمله معدن دره زرشک، باید از این منظر بررسی شود.
وی افزود: کمیته فنی ارزیابی اثرات محیط زیستی، مرجع بررسی و تصمیمگیری درباره این پروژهها است و تمامی اقدامات باید مطابق با استانداردهای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار انجام شود.
انصاری بیان کرد: هدف ما صرفاً محدود کردن فعالیتها نیست، بلکه ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست است تا بهرهبرداری از منابع طبیعی، از جمله معدن دره زرشک، با کمترین آسیب زیستمحیطی انجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای اجرایی استان و رعایت معیارهای علمی، فعالیتهای معدنی استان یزد در مسیر توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست قرار گیرد.