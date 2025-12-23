به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، در نشست هفتگی کنترل پروژه و پیگیری پیشرفت طرح اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: از همه عزیزانی که تاکنون برای پیشبرد این پروژه زحمت کشیده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم با همراهی و هم‌افزایی، روند اجرا به‌گونه‌ای مدیریت شود که هیچ عقب‌ماندگی در زمان‌بندی پروژه نداشته باشیم.

فرماندار تهران تصریح کرد: در شرایط فعلی، هزینه‌ها، تأمین نیرو و... برای مجموعه‌های اجرایی سخت‌تر شده است، اما این دشواری‌ها نباید موجب توقف یا کندی کار شود؛ چرا که انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است و برگزاری مطلوب آن، پیام اقتدار، ثبات و توان مدیریتی کشور را به داخل و خارج مخابره می‌کند.

خوش‌اقبال افزود: اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه یک مأموریت حاکمیتی و ملی است. وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات، با مصوبات و توافقات قانونی، متعهد به پیگیری حقوق و مطالبات مجموعه‌های اجرایی است و در این مسیر، از حقوق شهرداری و مخابرات دفاع خواهد کرد.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه انتخابات صرفاً متعلق به یک دستگاه خاص نیست، خاطرنشان کرد: طبق قانون، همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری، مخابرات و سایر نهاد‌ها مکلف به همکاری هستند. ما مجری انتخابات هستیم، اما بازوان اجرایی ما شما عزیزان هستید که در شرایط سخت، کار‌های بزرگ را به سرانجام رسانده‌اید.

خوش‌اقبال با اشاره به حرکت کشور به سمت انتخابات تمام‌الکترونیک گفت: امروز با اجرای این زیرساخت‌ها، بسیاری از فرآیند‌های سنتی حذف شده است؛ شمارش آرا، تجمیع و اعلام نتایج کاملاً سیستمی انجام می‌شود و نقش عامل انسانی به حداقل رسیده است. لازمه این تحول، فراهم بودن زیرساخت ارتباطی پایدار و امن، به‌ویژه فیبر نوری در شعب اخذ رأی است. وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی پروژه در طی ماه‌های گذشته، تصریح کرد: انتظار داریم عملیات اجرایی با جدیت بیشتری دنبال شود.