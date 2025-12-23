پخش زنده
برنامههای ویژه به مناسبت حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت حاجقاسم سلیمانی در هفته بصیرت ۹ تا ۱۹ دی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ حجتالاسلام علی ناصر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اهمیت گرامیداشت حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت حاجقاسم سلیمانی، بر لزوم برگزاری برنامههایی در خور این مناسبتها تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با یادآوری حماسه ۹ دی و نقش مردم در خنثیکردن فتنهها گفت: این روز، روز بصیرت و ولایتمداری مردم ایران اسلامی است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی در کشور، گفت: دشمن با جنگ ترکیبی و شناختی، به دنبال لطمهزدن بهنظام و مردم ایران است.
حجتالاسلام ناصر با تأکید بر اهمیت یادآوری این مناسبتها، گفت: امسال، نهم دی با میلاد مولای متقیان، حضرت علی (ع) مصادف شده و ۱۳ دی نیز سالگرد شهادت حاجقاسم سلیمانی است که فرصت مناسبی برای برگزاری مراسم یادبود است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه شورای هماهنگی تبلیغات متولی برگزاری مراسم ۹ دی است، گفت: این شورا در هفته بصیرت (۹ تا ۱۹ دی) و سالگرد شهادت حاجقاسم سلیمانی، برنامههایی را در دست اجرا دارد.
حجتالاسلام ناصر با اشاره به اینکه شخصیتهایی مانند حاجقاسم پس از شهادت، اثرگذاری بیشتری دارند، گفت: باید از فرصت اعتکاف برای تبیین شخصیت امیرالمؤمنین (ع) و حاجقاسم سلیمانی استفاده کرد.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاهها و نهادها، گفت: برنامهمحوری مراسم ۹ دی در مصلی زنجان برگزار خواهد شد و نهادها و ارگانها نیز برنامههای تبیینی خود را برگزار خواهند کرد.