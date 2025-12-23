پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان بر ثبت کلیه دادههای آبی استان برای برنامه ریزهای دقیق با هدف تامین آب زراعی شالیزارهای استان در سال آینده تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید خرمی مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان در پنجمین جلسه پیشگیری از تنشهای احتمالی آبی سال زراعی ۱۴۰۵، با تشریح گزارشهای تحقیقاتی در خصوص میزان بارش در حوضههای آبریز و ورودی سدهای استان، بر اهمیت ثبت و انتقال کلیه دادههای آبی استان برای برنامه ریزی دقیق با هدف تامین آب زراعی شالیزارهای استان در سال آینده تاکید کرد.
مهران محمدحسنزاده، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی گیلان هم در ادامه این جلسه، با تاکید بر لایرویی سریعتر کانالهای آبیاری تا پیش از آغاز فصل زراعی جدید، ضرورت کاربرد بیلهای دکلبلند در برخی مجاری و منابع آبی خاص در کانالهای تعیینشده را تشریح کرد.
آخرین وضعیت منابع آب و ورودی سدهای استان با توجه به بارشهای اخیر، وضعیت بارش برف در حوضه سفیدرود و ارائه پیشبینیها برای سه ماهه زمستان، اولویتهای لایروبی انهار اصلی استان با هدف تسهیل انتقال آب کشاورزی و راهاندازی سامانه پایش منابع آب به صورت هفتگی، برای اجرای اقدامات هدفمند و رفع کمبودها، از مطالب مطرح شده در این نشست بود.