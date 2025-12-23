به گزارش خبرگزرای صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر غلامرضا حاجیانی اظهار داشت: پس از بررسی نیاز‌ها و اولویت‌های حوزه سلامت در سطح استان، مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی، به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اختصاص داده شد.

وی افزود: این اعتبار با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در سطح استان بوشهر، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار حوزه بهداشت و درمان هزینه خواهد شد.

در این نشست، تفاهم‌نامه تخصیص اعتبار به طرح‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دکتر غلامرضا حاجیانی مشاور اجرایی و رئیس حوزه ریاست دانشگاه تحویل داده شد.