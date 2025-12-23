پخش زنده
بیستوششمین جشنواره ابوریحان بیرونی با هدف تقدیر از پژوهشگران، دانشمندان و فناوران برتر حوزه علوم پزشکی، روز سهشنبه دوم دیماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد علمی با حضور دکتر رضا آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر محمد زرقی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا قیداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از چهرههای پیشکسوت و پژوهشگران حوزه سلامت کشور برگزار شد.
در این جشنواره، بر نقش پژوهشهای علمی و توسعه فناوریهای نوین در ارتقای نظام سلامت کشور تأکید شد. سخنرانان این مراسم، فناوری را یکی از مؤلفههای کلیدی پاسخ به چالشهای فعلی و آینده حوزه سلامت دانستند و بر ضرورت پیوند مؤثر میان دانشگاه، پژوهش و نیازهای جامعه تأکید کردند.
یکی از بخشهای شاخص این رویداد، برپایی نمایشگاه جانبی دستاوردهای فناوری سلامت بود که در آن، تازهترین محصولات و ایدههای مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوریهای نوین پزشکی از سوی فعالان این حوزه به نمایش گذاشته شد.
جشنواره ابوریحان بیرونی، بهعنوان یکی از رویدادهای باسابقه علمی کشور، هر ساله با هدف شناسایی و تقدیر از پژوهشگران برتر و ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری در حوزه علوم پزشکی برگزار میشود.