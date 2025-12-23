پخش زنده
امروز: -
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی زمینی ارتش گفت: پایش و کنترل مرزهای کشور با سیستمهای نوین فاوایی و نصب آخرین فناوری روز دنیا، انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم «محمد اعتمادی» با اشاره به چگونگی پایش مرزهای ایران اسلامی، اظهار داشت: امروز پایش و کنترل مرزهای کشورمان با سیستمهای نوین فاوایی انجام میشود و با توجه به اهمیت بالای سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، معاونت فاوا نیروی زمینی ارتش، در حوزه پایش و کنترل مرزهای شرقی کشور با نصب آخرین فناوری روز دنیا، اقدامات بسیار خوب و اثربخشی انجام داده است.
وی عنوان کرد: حسگرها و دوربینهایی که امروز در نیروی زمینی ارتش مورد استفاده قرار گرفته است، توسط صنایع دفاعی کشور و متخصصان داخلی طراحی و تولید شده و نشانگر آن است که در این حوزه هم به خودکفایی دست یافتهایم.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی زمینی ارتش در پایان با اشاره به اهمیت ارتباطات مستقل، پایدار و امن، گفت: با تعامل سازنده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص بهکارگیری تجهیزات نوین و شبکهپذیر، اقداماتی اساسی در این زمینه صورت گرفته است؛ بهطوریکه امروز شاهد کاربرد آن و انجام کاملاً هوشمندانه تمامی مأموریتهای مرزی هستیم.