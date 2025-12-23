فرمانده انتظامی استان گفت: تلاش‌های فراوانی طی ۹ ماهه سال جاری در استان صورت گرفته و کاهش خوبی در تصادفات فوتی و تعداد جان‌باختگان داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان در رزمایش ترافیک زمستانه پلیس راه شمال استان گفت: تعامل بین دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و خدماتی و امداد جاده‌ای مرهون مدیریت عالی استاندار کرمان و در کنار آن تلاش بی وقفه همکاران پلیس راه و راهور در ماموریت‌ها است.

سردار "موقوفه‌ئی" با اشاره به طرح ترافیکی زمستانی به رغم مسائل و مشکلات دوری ماموران از خانواده و سرما و خطرات تردد در معابر یخ زده افزود: البته این رزمایش به صورت عملی طی پنج روز بارندگی شدید شکل گرفت و همه نیرو‌ها ثابت کردند از آمادگی خوبی برخوردار هستند.

وی با اشاره به وجود بیش از ۲۵ گردنه برف‌گیر و طولانی‌ترین راه‌ها در استان کرمان گفت: تلاش‌های فراوانی طی ۹ ماهه سال جاری در استان صورت گرفته و کاهش خوبی در تصادفات فوتی و تعداد جان‌باختگان داریم.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه حدود هشت درصد حوادث جاده‌ای را رانندگان متخلف به‌وجود می‌آورند، از مردم خواست: سفر‌های غیرضروری را در زمان بارش‌ها به روز‌های آینده موکول و ضمن رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط در تردد‌های زمستانه، از وسایل ایمن و زنجیرچرخ استفاده کنند.