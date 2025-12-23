رئیس پلیس فتا استان یزد: طی روز‌های اخیر افرادی سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از آگهی‌های فروش طلا در پلتفرم‌های داخلی نظیر دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی با اشاره به اینکه افزایش قیمت طلا موجب شده بسیاری از شهروندان به فروش طلا‌های خود اقدام کنند، گفت: همین موضوع بستر سوءاستفاده کلاهبرداران را فراهم کرده است.

وی افزود: این افراد با ظاهر خریدار واقعی با فروشندگان تماس گرفته و پس از جلب اعتماد، در محل ملاقات حاضر می‌شوند و طلا را تحویل می‌گیرند. سپس مبلغ خرید را از طریق حساب‌های سرقتی یا وجوه حاصل از فیشینگ به حساب فروشنده واریز می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد:، اما پس از مدتی، با مشخص شدن منشأ غیرقانونی پول، حساب فروشنده توسط پلیس و مرجع قضایی مسدود می‌شود و فرد مال‌باخته علاوه بر از دست دادن طلا، گرفتار مشکلات قضایی و مالی می‌گردد.

رئیس پلیس فتا استان یزد به شهروندان توصیه کرد: قبل از تحویل طلا، حتماً هویت خریدار را با رویت کارت ملی یا مدارک معتبر احراز کنند، مشخصات خریدار را ثبت کرده و در صورت رضایت او، از مدارک هویتی عکس بگیرید، معاملات طلا را در مکان‌های امن و ترجیحاً در حضور شخص ثالث یا واحد‌های صنفی معتبر انجام دهند، از دریافت وجه از طریق حساب‌های ناشناس، رسید‌های غیرقابل استعلام یا لینک‌های پرداخت مشکوک خودداری کنند، به هرگونه رفتار عجولانه، غیرمعمول یا درخواست‌های غیرعادی حساس باشند و هرگونه مورد مشکوک را به شماره ۰۹۶۳۸۰ (فوریت‌های سایبری) گزارش دهند.

این مقام سایبری افزود: کلاهبرداران با طراحی ظاهری کاملاً طبیعی برای معامله، فروشندگان را فریب می‌دهند. با توجه به افزایش قیمت طلا، شهروندان باید در معاملات خود نهایت دقت را داشته و ترجیحاً فروش طلا را از طریق طلافروشی‌ها و واحد‌های معتبر انجام دهند تا در دام افراد سوءاستفاده‌گر گرفتار نشوند.

رئیس پلیس فتا استان یزد خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها به صورت ویژه در حال پیگیری هستند و همکاری شهروندان در پیشگیری از چنین کلاهبرداری‌هایی نقش مهمی دارد.