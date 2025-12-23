پخش زنده
رئیس پارک ملی دز گفت: برآورد میشود ۴۰ گوزن زرد ایرانی در این پارک زندگی میکنند و از ابتدای امسال تاکنون دو گوزن زرد متولد شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یاسر رنجبر با اشاره به رهاسازی گوزنهای زرد ایرانی در این پارک در سالهای گذشته اظهار کرد: با توجه به اینکه گوزنهای زرد در سایت دز نیستند و در جنگل زیست میکنند و جنگل هم انبوه است، سرشماری آنها مقدور نیست بنابراین نمیدانیم چه تعداد گوزن در این منطقه داریم.
وی افزود: پیشبینی میشود حدود ۴۰ گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز وجود داشته باشد و در مجموع، وضعیت آنها هم مطلوب است.
رنجبر گفت: امسال دو مورد تولد گوزن مشاهده شد اما نتوانستیم این موارد را ثبت کنیم با این حال، با اجرای پروژه تخمین و سرشماری جمعیت گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز در بهمنماه، اطلاعات دقیقتری از وضعیت گوزنها به دست میآید.
رئیس پارک ملی دز بیان داشت: همچنین به منظور احیای زیستگاهها و گونهها، رهاسازی گوزنهای زرد در پارک در دستور کار است و شاید از استانهای ایلام و فارس تعداد دیگری گوزن به پارک دز انتقال یابند.