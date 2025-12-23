رهاسازی عوامل کنترل بیولوژیک در گلخانههای شهرستان یزد
مرحله دوم رهاسازی عوامل کنترل بیولوژیک در گلخانههای این شهرستان با موفقیت انجام شد.
، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد گفت: در راستای اجرای برنامه جامع مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، مرحله دوم رهاسازی عوامل کنترل بیولوژیک در گلخانههای این شهرستان با موفقیت انجام شد.
یحیی شفیعی افزود: رهاسازی عوامل بیولوژیک گامی مؤثر در تقویت برنامه IPM شهرستان است و استمرار پایش و رهاسازی منظم میتواند به کاهش وابستگی به سموم شیمیایی و افزایش سلامت محصولات کمک کند.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این مرحله را تکمیل فرآیند مرحله اول، تقویت و تثبیت جمعیت دشمنان طبیعی و دستیابی به کنترل پایدار و بلندمدت آفات کلیدی گلخانه عنوان کرد.
اجرای این عملیات نقش مهمی در کاهش مصرف آفتکشهای شیمیایی، ارتقای سلامت محصول و بهبود کیفیت تولیدات گلخانهای شهرستان یزد دارد.