به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج در سطح شهرستان لنگرود، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی همه‌جانبه انبار یک باب مغازه را شناسایی و با هماهنگی قضایی به این مکان‌اعزام شدند افزود: در بازرسی از این مکان، ۹ تن و ۴۵۰ کیلوگرم برنج احتکاری کشف شد.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: کارشناسان ارزش برنج‌های کشف شده را ۳۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال برآورد کردند و متهم ۴۳ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.