فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۲ هزار و ۳۳۵ پرونده آذرماه امسال در کلانتری‌های استان دریافت و ۷۱ درصد آنها با تلاش مشاوران و مددکاران ختم به مصالحه شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان گفت: دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های استان در حوزه های مختلف و بحران های اجتماعی ورود فعال دارند و نقش مهمی در کاهش تنش و حل اختلافات ایفا می کنند.

سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: تنها در آذر سال جاری این مراکز پذیرای ۲ هزار و ۳۳۵ پرونده با موضوعات متنوع بودند که با ارائه خدمات روانشناختی، مشاوره ای و مددکاری ۷۱ درصد از این پرونده ها با رضایت طرفین ختم به سازش شد.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر ضرورت تقویت این مراکز گفت: فعالیت مشاوران و مددکاران اجتماعی نه تنها باعث کاهش پرونده های قضایی و هزینه های مربوطه می شود بلکه به بازسازی روابط اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده ها کمک می کند.

سردار هاشمی فر با بیان اینکه پلیس جمهوری اسلامی ایران مشاوره و مددکاری را یکی از بازوهای پیشگیرانه و حمایتی خود می داند اظهار داشت: تلاش می شود با توسعه این خدمات به کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه کمک شود.