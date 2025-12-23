پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل، گفت: ۸۰ درصد کشتارگاههای دام در استان اردبیل به شکل سنتی مدیریت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی فیضی، مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل اظهار کرد: از ۱۲ کشتارگاه دام در استان اردبیل، تنها ۲ مورد صنعتی بوده و ۱۰ مورد دیگر به صورت سنتی مدیریت میشود.
وی حضور ناظران ذبح شرعی و بهداشتی را در کشتارگاههای استان یادآور شد و افزود: حتی یک کیلوگرم گوشت سفید و قرمز بدون نظاره بهداشتی و شرعی از کشتارگاهها خارج نمیشود و به یقین همه کشتارها با نظارت مسئول فنی، ناظر بهداشتی و ضابحان شرعی انجام میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل اهمیت تأمین امنیت غذایی و آرامش سفرههای مردم را به عنوان یک ضرورت و خط قرمز یادآور شد و تصریح کرد: حتی در صنایع تبدیلی و تکمیلی و کارخانههای بستهبندی عسل، نظارتها به صورت مستمر انجام میشود تا کوچکترین تخطی رخ ندهد.
فیضی اصالت و رسالت اصلی دامپزشکی را از همان سال ۱۳۰۳ و شکلگیری این مجموعه، مبارزه با بیماریهای دامی اعلام کرد و گفت: اساسا فلسفه دامپزشکی مبارزه با بیماری طاعون در سال ۱۳۰۳ بوده و تا این لحظه، این رسالت بر اساس قوانین مصوب مجلس گسترش یافته و تعدد وظایف را برای دامپزشکی شاهد هستیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ۲ مقطع ۱۳۵۰ و ۱۳۷۶ وظایف جدیدی بر دامپزشکی محول شده تا بر اساس مصوبه مجلس شاهد عملیاتی شدن این وظایف باشیم.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل اضافه کرد: مقابله و مبارزه با بیماریهای دامی اعم از بیماری خاص دام یا بیماری مشترک بین انسان و دام یکی از برنامههای اصلی دامپزشکی است که سعی میکنیم با بیماریهای متعددی از بروسلوز یا همان تب مالت گرفته تا سایر بیماریهای دامی مقابله و مبارزه انجام شود.
فیضی بیان کرد: نظارت بر تأمین خوراک دام و توجه به صادرات محصولات خام دامی از وظایف دیگر دامپزشکی است به طوری که در استان اردبیل ۱۵ درصد جوجه یکروزه تولید میشود که در ۵۲ مزرعه مرغ مادر، نظارت بر سلامت تولید محصول انجام میشود.
وی نظارت بر صنایع وابسته طیور به ویژه کارخانههای تولید نهاده دام و طیور را در کنار قرنطینه و تأمین امنیت زیستی در واردات محصولات دامی یادآور شد و ادامه داد: در همه این موارد گواهی سلامت از سوی دامپزشکی صادر میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل تصریح کرد: علاوه بر ۱۲ کشتارگاه صنعتی و سنتی دام، ما نظارتهای خودمان را بر کشتارگاههای طیور نیز انجام میدهیم که شامل ۲۸ کشتارگاه و ۱۰ مرکز تأمین خوراک دام و طیور است که فرآیند نظارت آن به صورت مستمر انجام میشود.