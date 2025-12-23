پخش زنده
پروژه ملی نصب پلاک کدپستی هوشمند (جینف) در روستای قرهخان مهاباد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره پست شهرستان مهاباد گفت:پروژه ملی نصب پلاک کدپستی هوشمند (جینف) روستایی در روستای قرهخان این شهرستان به اجرا درآمد.
کمال عثمانی در حاشیه آیین نصب پلاک پستی در روستای قرهخان مهاباد افزود: در قالب اجرای طرح ملی "جینف"، نصب پلاک کدپستی هوشمند برای ۲۲۶ باب واحد مسکونی در روستای قرهخان در دست اقدام است.
عثمانی اظهارکرد: همزمان با این طرح، نصب کدپستی هوشمند در ۴۵ روستای بخش خلیفان مهاباد نیز آغاز شده است و از این نظر، شهرستان مهاباد در رتبه نخست آذربایجانغربی قرار دارد.
وی گفت: تاکنون اطلاعات و مشخصات کیوآرکد خانه ۱۸۰ روستای مهاباد آمادهسازی شده که از این تعداد، ۱۴۷ پلاک کدپستی تحویل و برای نصب در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.
رئیس اداره پست شهرستان مهاباد، با اشاره به پیشرفت اجرای این طرح در مناطق شهری افزود: این پروژه ملی هم اکنون در شهرهای گوگتپه و خلیفان مهاباد بهطور کامل به پایان رسیده است.
عثمانی تصریح کرد: شهر گوگتپه به عنوان پایلوت اجرای طرح کدپستی هوشمند (جینف) در استان انتخاب شد و به عنوان نخستین شهر آذربایجانغربی، اجرای این طرح در آن به اتمام رسید.
وی گفت: اجرای این پروژه که از اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میرود، با همکاری دهیاری ها، شهرداریها و پیگیری مدیریت شهری، در سطح شهرمهاباد و روستاهای تابعه نیز در دستور کار قرار دارد.
با اجرای طرح ملی "جینف"، تمامی اماکن مسکونی، اداری، تجاری و سایر مکانها دارای یک آدرس استاندارد و منحصربهفرد میشوند که امکان اتصال نشانی توصیفی و هندسی را فراهم میکند.