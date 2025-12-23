مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: در یک هفته گذشته با افزایش سرما به دلیل بارش برف و باران در البرز، مصرف روزانه گاز در بخش خانگی ۵ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، سید رضا غفاریان گفت: با افزایش سرما در یک هفته گذشته در استان البرز مصرف گاز از ۱۹ میلیون مترمکعب به ۲۴ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز البرز با اشاره به افزایش ۵۰۰ هزار مترمکعبی مصرف روزانه گاز در بخش خانگی به ازای هر یک درجه کاهش دما، افزود: اگر مصرف گاز در بخش خانگی، صنایع غیر عمده و جزء از ۶۱۵ میلیون مترمکعب بیشتر شود، ناچار به اجرای محدودیت هستیم.

وی مردم را خط قرمز شرکت گاز در فصل سرما دانست و با اشاره به اعمال فشار به صنایع و نیروگاه‌های البرز در صورت افزایش مصرف، اظهار داشت: اوایل هفته گذشته مصرف گاز در بخش خانگی از ۶۱۵ میلیون مترمکعب گذشت و به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

غفاریان با اشاره به اینکه بر اساس پیش‌بینی‌ها با تداوم سرمای البرز مصرف گاز در بخش خانگی به ۶۸۰ میلیون مترمکعب می‌رسد، تصریح کرد: ۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود و سهم گاز در بخش خانگی استان قبل از سرما ۱۹ میلیون مترمکعب بود.

مدیرعامل شرکت گاز البرز مصرف کنونی گاز در بخش خانگی را ۲۴ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: مردم با پوشیدن لباس گرم، بستن دریچه‌های کولر، بستن درب اتاق‌های اضافی و دمای رفاه ۲۰ درجه در منازل ما را همراهی کرده و به حفظ این سرمایه ملی کشور کمک کنند.

وی با تأکید بر اینکه هدف اقدام مذکور درآمدزائی برای دولت نبوده و موضوع پیک زائی مطرح است، گفت: ۲ درصد از جامعه ما که در پله چهارم قرار گرفته‌اند ۶ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کنند، اما ۹۰ درصد مردم به همان پله اول و دوم استفاده از گاز بازمی گردند.

غفاریان با اشاره به اینکه پله ۳ و ۴ مختص بد مصرف‌ها، بسیار بد مصرف و مشترکان دارای باغ ویلا و استخر بوده و در راستای کنترل مصرف گاز، قیمت محاسبه شده گاز آنها بالا است، افزود: مصرف گاز خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی در پله اول رایگان است.

مدیرعامل شرکت گاز البرز قیمت هر مترمکعب گاز در پله اول را ۲۰۰ تومان، پله دوم ۷۰۰ تومان، پله سوم ۲ هزار و ۲۰۰ تومان و پله چهارم ۲۳ هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت: این بازدارندگی برای کاهش مصرف گاز توسط چند درصد از مشترکان پر مصرف در البرز است.