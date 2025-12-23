پخش زنده
دومین رویداد استارتاپی شتاب با موضوع اقدام کارآمدی پتروشیمی در مرکز علمی کاربردی گچساران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دومین رویداد استارتاپی شتاب با موضوع اقدام کارآمدی پتروشیمی در استفاده بهینه از منابع انرژی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در سالن کنفرانس دانشگاه علمی کاربردی گچساران برگزار شد.
رئیس مرکز علمی کاربردی گچساران گفت: حمایت از ایدههای خلاق و مخترعان ضرورتی برای توسعه پایدار است.
سکینه قاضی فر افزود: رویدادهای شتاب (استارتاپ ها) از جمله گردهماییهایی است که با رویکرد بررسی، داوری و شناخت ایدههای برتر و از سوی دیگر یافتن دوستان و همتیمیها با ایدههای هم سو، سعی در تبدیل ایدههای بالقوه به محصول قابل ارائه به بازار و مشتریان را دارد.
قاضی فر ادامه داد: پیشرفت فناوری- تکنولوژی – ایجاد شغل – تقویت انرژی – افزایش رفاه و سطح کیفیت زندگی از محورهای این رویداد بود.
خانم محمودیان مدیر اجرایی رویداد شتاب هم هدف از برگزاری رویداد شتاب شناسایی ایدههای جدید و حمایت از فرهنگ کارآفرینی عنوان کرد و گفت:از میان ۲۰ ایده ارایه شده، ۳ ایده به مرحله نهایی راه یافتند و این سه ایده حائز رتبههای اول تا سوم شدند.