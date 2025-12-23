پخش زنده
با افزایش چالشهای بخش کشاورزی و صنایع تولید غذا، بزرگترین شرکتهای اروپایی و امریکایی فعال در زمینه بذرهای جدید و اصلاح نژاد قرارداد همکاری منعقد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانههای اروپایی با انتشار اخباری درباره سرمایه گذاری چندین میلیون دلاری شرکتهای کورتوا در اسپانیا و هگزاگون بیو مستقر در کالیفرنیا اعلام کردند که هدف از این قرارداد، ایجاد زمینهای برای هم افزایی تجارب و توانمندیهای دو شرکت به منظور سرعت دادن به فعالیتها و پژوهشهای مرتبط با ویرایش ژن و اصلاح نژاد گیاهان و جانوران بخش کشاورزی است و سرمایه گذاران امیدوارند که با این مشارکت، تولید گونهها و بذرهای جدید محصولات کشاورزی سرعت یابد.
شرکت کورتوا که بر اساس گزارش یورونیوز روزانه نزدیک به ۳.۵ میلیون یورو صرف تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی دانش بنیان، به ویژه تولید بذر و ارقام جدید و اصلاح شده میکند، در نقاط مختلف اروپا فعالیت دارد که مراکز تحقیقاتی لارینکونادا در اسپانیا و اشباخ آلمان از جمله مهمترین مراکز پژوهشی آن در زمینه اصلاح نژاد و ویرایش ژن به شمار میروند.
شرکت بیوتکنولوژی هگزاگون بیو نیز که از جمله بزرگترین مجموعههای فعال در عرصه ژنتیک میکروبی و زیستشناسی مولکولی است بدون ذکر رقم مشخص، از امضای قرارداد مولتی میلیون دلاری با کورتوا خبر داده و اعلام کرده است که هدف از این سرمایه گذاری، تسریع پیشرفت در تولید محصولات کشاورزی الهام گرفته از طبیعت است.
مقامات این شرکتها اعلام کردهاند که با در کنار هم قرار گرفتن تجربیات و مهارت دانشمندان شرکت کورتوا در زمینه کشاورزی با امکانات و دانش پژوهشگران هگزاگون بیو در عرصه ژنتیک مولکولی، میکروبی و هوش مصنوعی، دستیابی به گونههای جدید به عنوان ابزارهای نسل بعدی کشاورزی، به تولیدکنندگان و کشاورزان کمک میکند تا در عین تولید پایدار منابع جدید پروتئین، آفات و بیماریها را نیز بهطور مؤثرتری کنترل کنند.
در حال حاضر ارزش بازار بذرهای اصلاح شده نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار محاسبه شده که سهم بزرگی از آن متعلق به آلمان است، اما کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنند که نتایج سرمایه گذاریهای جدید، به سرعت شرایط را تغییر میدهد.