مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان با اشاره به زیرساخت‌های مناسب برق استان، صنایع و معادن را به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌مندی از مشوق‌های ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه برای تأمین برق پایدار فراخواند.

دعوت صنایع و معادن کرمان به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی

دعوت صنایع و معادن کرمان به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان کرمان با اشاره به زیرساخت‌های قوی شبکه برق استان، صنایع بزرگ را به احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای تأمین برق پایدار فراخواند و از ظرفیت قانونی ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه به‌عنوان فرصتی ویژه و اختصاصی برای معادن استان نام برد.

حمیدرضا حبیبی سه‌شنبه دوم دی در سی و یکمین همایش توسعه انرژی‌هـای تجدیدپــذیر در صنـــایـع کشـــور که در کرمان برگزار شد، با تشریح وضعیت صنعت برق کشور و چالش ناترازی تولید و مصرف، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را پایدارترین راهکار عبور از محدودیت‌های تأمین برق دانست و گفت: با توجه به کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی ناشی از خشکسالی و محدودیت منابع سوخت، سیاست اصلی وزارت نیرو توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با مشارکت بخش صنعت و معدن است.

وی با تأکید بر نقش صنایع بزرگ استان در پایداری شبکه برق افزود: صنایع بزرگ استان کرمان با توجه به توان مالی، مصرف بالای برق و در اختیار داشتن زمین، ظرفیت مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارند و می‌توانند از این طریق، برق مورد نیاز خود را تأمین کرده و فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهند.

به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان کرمان، تاکنون ۲۱۸۶ مجوز نیروگاه خورشیدی برای صنایع استان صادر شده که از این تعداد، ۶۲ پروژه به بهره‌برداری رسیده، ۳۵۰ پروژه در حال اجرا و ۱۷۷۴ پروژه نیز مجوز اتصال به شبکه دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، معادن می‌توانند با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، از مشوق‌ها و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

وی افزود: احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن یا طرف‌های قرارداد آنها، تا سقف ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری و با تأیید وزارت نیرو، مشمول تضمین بازگشت سرمایه می‌شود که این موضوع فرصت بسیار مناسبی برای معادن استان کرمان ایجاد کرده است.

حبیبی با اشاره به توانمندی زیرساخت‌های برق استان گفت: کرمان از معدود استان‌هایی است که تمامی سطوح ولتاژی شبکه برق شامل ۱۳۲، ۲۲۰ و ۴۰۰ کیلوولت را داراست و شبکه انتقال و فوق‌توزیع آن به‌صورت کامل توسعه یافته است.

وی افزود: ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی استان بیش از میزان مصرف بوده و تراز تولید و مصرف برق برقرار است؛ به‌گونه‌ای که امکان تأمین برق استان در زمان پیک مصرف از داخل شبکه فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های شمال و جنوب استان اظهار کرد: در حالی که معمولاً توجه کمتری به ظرفیت‌های جنوب استان می‌شود، این مناطق از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و بازدهی قابل قبول برخوردارند و از نظر زیرساختی امکان توسعه نیروگاه‌های جدید را دارند.

وی یکی از چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را راکد ماندن برخی پروژه‌ها دانست و گفت: عدم اقدام مؤثر برخی دارندگان مجوز موجب حبس ظرفیت‌ها شده و ضروری است اختیار فسخ پروژه‌های راکد به استان واگذار شود تا امکان واگذاری این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران واقعی فراهم شود.