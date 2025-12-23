به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی عباس‌آباد از دستگیری یک خرده‌فروش مواد مخدر و کشف بیش از یک کیلو مواد مخدر صنعتی از مخفیگاه وی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ قاسم عزیزی گفت: مأموران فرماندهی انتظامی عباس‌آباد با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی از فعالیت مجرمانه یک خرده‌فروش مواد مخدر در سطح شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های دقیق اطلاعاتی و شناسایی مخفیگاه متهم، با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی موفق شدند فرد مورد نظر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی عباس‌آباد با اشاره به کشفیات انجام‌شده گفت: در بازرسی از مخفیگاه این خرده‌فروش، یک کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۱۳۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف شد.

سرهنگ عزیزی افزود: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.