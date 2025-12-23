به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالشهای تأمین ارز و مواد اولیه در صنعت چاپ و بستهبندی، از برنامه دولت برای اختصاص سهمیه ارزی و تسهیلات بانکی به این صنعت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که فصل زمستان، دوره رونق تولید و صادرات این صنعت باشد.
ابراهیم شیخ گفت: امسال این رویداد با استقبال بسیار خوبی برگزار شده و نشاندهنده پویایی فعالان صنعت چاپ و بستهبندی است.
وی با اشاره به وضعیت صادرات این صنعت افزود: صنعت چاپ و بستهبندی کشور طی سالهای اخیر توسعه مناسبی داشته و صادرات قابل توجهی به کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای منطقه انجام داده است، هرچند در این بازار با رقبای قدرتمندی مانند ترکیه مواجه هستیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه این صنعت در سال جاری رشد قابل توجهی نداشته است، افزود: با این حال امیدواریم در فصل زمستان هم در حوزه تولید و هم در حوزه صادرات شاهد رشد باشیم و زمستان این صنعت بهاری شود.
شیخ تأکید کرد: برای حمایت از صنعت چاپ و بستهبندی، تخصیص میزان مشخصی ارز با توافق بانک مرکزی برای تأمین مواد اولیه در دستور کار قرار دارد و علاوه بر آن، بخشی از تسهیلات بانکی نیز به این صنعت اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به نقش بازار در فعالسازی این صنعت گفت: صنعت چاپ و بستهبندی همگام با پویایی بازار حرکت میکند و هرچه بازار پویاتر باشد و تقاضا بیشتر تحریک شود، این صنعت نیز فعالتر خواهد شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره وضعیت ماشینآلات این صنعت نیز گفت: وضعیت ماشینآلات صنعت چاپ ایران قابل قبول است و بسیاری از واحدها از تجهیزات بهروز استفاده میکنند؛ بهطوریکه در بازدید از غرفههای نمایشگاه، ماشینآلاتی با سال ساخت ۲۰۲۰ به بعد مشاهده شد و در حال حاضر مشکل جدی در حوزه ماشینآلات وجود ندارد.
شیخ مهمترین چالش فعلی صنعت چاپ و بستهبندی را تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با سهمیه ارزی ویژهای که برای این صنعت در نظر گرفته میشود، بتوانیم جهشی در تولید ایجاد کنیم.
وی درباره وضعیت تأمین سوخت واحدهای این صنعت گفت: در حال حاضر سوخت مورد نیاز واحدهای فعال تأمین میشود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ همچنین در صورت نیاز بیشتر، امکان تأمین سوخت از طریق بورس انرژی وجود دارد، هرچند قیمت آن نسبت به سوخت یارانهای متفاوت خواهد بود.