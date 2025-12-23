معاون صنایع عمومی وزیر صمت:
تخصیص ارز و تامین مواد اولیه، مهمترین مشکلات صنعت چاپ و بسته بندی
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تخصیص ارز و تامین مواد اولیه مهمترین مشکلات صنعت چاپ و بسته بندی است که اختصاص سهمیه ارزی ویژهای برای این صنعت، باعث جهش تولید میشود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ ابراهیم شیخ در مراسم گشایش سیودومین نمایشگاه بینالمللی چاپ و بسته بندی تهران افزود: صنعت چاپ و بستهبندی در سال جاری رشد قابل توجهی نداشته است، اما صادرات به کشورهای اروپایی و بازارهای منطقه قابل توجه بوده است. این در حالیست که ما در این صنعت رقیب قوی مانند ترکیه داریم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برنامههای حمایتی شامل تخصیص سهمیه ارز ویژه برای مواد اولیه این صنعت و ارائه تسهیلات معین با همکاری بانک مرکزی میتواند به رونق صنعت چاپ کمک کند.
وی با بیان اینکه وضعیت ماشین آلات این صنعت قابل قبول است، گفت: تجهیزات و ماشینآلات این صنعت مربوط به سال ۲۰۲۰ به بعد بوده و این صنعت مشکلی از نظر تجهیزات ندارد.
سیودومین نمایشگاه بینالمللی چاپ، بستهبندی و ماشینآلات وابسته از امروز تا پنجم دیماه هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آماده بازدید علاقهمندان است.