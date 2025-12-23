به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رسول خدابخش با اعلام اینکه در ماه‌های آینده با کمک بانک‌های عامل تسهیلات اشتغالزایی برای ایجاد شغل پایدار به روستاییان اعطا می‌شود گفت: همچنین تسهیلات لازم برای ایجاد صفحات خورشیدی در روستا‌های مستعد به روستاییان اعطا خواهد شد تا از این بخش هم بتوانند درآمدی برای خود کسب کنند.

خدابخش افزود:رویکرد اصلی ما تغییر اساسی برای رسیدن به حوزه سرمایه گذاری و ایجاد درآمد پایدار در سطح روستا‌های استان است.

وی افزود: برنامه جامع تولیدات روستایی و صنایع دستی در سطح استان با توجه به قابلیت‌های روستا و حضور گردشگران تدوین می‌شود که هدف اصلی آن حفظ و معرفی آثار و صنایع دستی ، برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی روستا‌ها در کشور ارمنستان و ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی است.

مدیر کل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی با اعلام اینکه ۱۶۶ صندوق با ۴ هزار و ۶۴۰ عضو در سطح روستا‌های استان فعال هستند گفت: در حوزه اشتغال اگر امروز در روستا‌ها مهاجرتی اتفاق می‌افتد علت آن نبود شغل است که باید بستر اشتغال در روستا‌ها احصا و در نهایت حمایت شود.

وی همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی روستاییان استان، رونمایی از سامانه مکاتبات اداری در روستا‌ها و تحقق بیمه تکمیلی روستاییان را از مهمترین اقدامات در امور روستایی استان برشمرد و افزود: برای برگزاری آزمون دهیاری‌ها در اولین مرحله ۶۶ سهمیه اختصاص یافت که در ماه‌های آینده این آزمون با حضور داوطلبان برگزار می‌شود.

وی گفت:۶۱۸ روستای استان دهیاری ندارند و دلیل آن این است که زیر یکصد نفر جمعیت دارند.

خدا بخش افزود:جمع آوری پسماند روستایی‌ها با کمترین اعتبار در کمترین زمان از اهداف اصلی است و در همین راستا تفکیک پسماند‌های عفونی و بیمارستانی از پسماند‌های‌تر و خشک باید انجام شود.