اعطای وام اشتغال به روستاییان در آذربایجان شرقی
مدیر کل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی از اعطای وام اشتغال به روستاییان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،رسول خدابخش با اعلام اینکه در ماههای آینده با کمک بانکهای عامل تسهیلات اشتغالزایی برای ایجاد شغل پایدار به روستاییان اعطا میشود گفت: همچنین تسهیلات لازم برای ایجاد صفحات خورشیدی در روستاهای مستعد به روستاییان اعطا خواهد شد تا از این بخش هم بتوانند درآمدی برای خود کسب کنند.
خدابخش افزود:رویکرد اصلی ما تغییر اساسی برای رسیدن به حوزه سرمایه گذاری و ایجاد درآمد پایدار در سطح روستاهای استان است.
وی افزود: برنامه جامع تولیدات روستایی و صنایع دستی در سطح استان با توجه به قابلیتهای روستا و حضور گردشگران تدوین میشود که هدف اصلی آن حفظ و معرفی آثار و صنایع دستی ، برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی روستاها در کشور ارمنستان و ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی است.
مدیر کل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی با اعلام اینکه ۱۶۶ صندوق با ۴ هزار و ۶۴۰ عضو در سطح روستاهای استان فعال هستند گفت: در حوزه اشتغال اگر امروز در روستاها مهاجرتی اتفاق میافتد علت آن نبود شغل است که باید بستر اشتغال در روستاها احصا و در نهایت حمایت شود.
وی همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی روستاییان استان، رونمایی از سامانه مکاتبات اداری در روستاها و تحقق بیمه تکمیلی روستاییان را از مهمترین اقدامات در امور روستایی استان برشمرد و افزود: برای برگزاری آزمون دهیاریها در اولین مرحله ۶۶ سهمیه اختصاص یافت که در ماههای آینده این آزمون با حضور داوطلبان برگزار میشود.
وی گفت:۶۱۸ روستای استان دهیاری ندارند و دلیل آن این است که زیر یکصد نفر جمعیت دارند.
خدا بخش افزود:جمع آوری پسماند روستاییها با کمترین اعتبار در کمترین زمان از اهداف اصلی است و در همین راستا تفکیک پسماندهای عفونی و بیمارستانی از پسماندهایتر و خشک باید انجام شود.