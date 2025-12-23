پخش زنده
معاون آموزش ابتدایی استان همدان از اجرای طرح «بارقه» با هدف تقویت آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در مدارس ابتدایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معصومه خدابنده لو گفت: این طرح به شکل داوطلبانه در ۷۵۰ کلاس درسی استان همدان در حال اجراست و دانشآموزان دوره ابتدایی را زیرپوشش قرار میدهد.
او با بیان اینکه آموزشها در این طرح به شکلی ساده، مرحلهبهمرحله و متناسب با سن دانشآموزان طراحی شده است، افزود: هدف اصلی طرح بارقه، تقویت مهارتهای روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و ایجاد یک بنیه قرآنی قوی در دانشآموزان است تا با آمادگی مناسب وارد مقاطع تحصیلی بالاتر شوند.
معاون آموزش ابتدایی استان همدان تصریح کرد: طرح بارقه در حال حاضر در مقطع ابتدایی اجرا میشود و تلاش دارد آموزش قرآن را به شکلی جذاب، کاربردی و اثرگذار در برنامههای آموزشی مدارس نهادینه کند.
«بارقه» مخفف برنامه ارتقای روخوانی قرآن همدان است و اجرای آن گامی مؤثر در جهت تقویت آموزشهای قرآنی دانشآموزان استان به شمار میرود.