به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شکاری اظهار داشت: با هدف تسهیل و تسریع دسترسی کشاورزان به نهاده‌های ضروری، کارگزار خصوصی توزیع نهاده‌های کشاورزی در شهرستان فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

وی افزود: این اقدام با توجه به اهمیت تغذیه مناسب مزارع گندم و لزوم توزیع به‌موقع نهاده‌ها اجرایی شده است و انتظار می‌رود با حضور این کارگزار، جذب و حمل سریع‌تر سهمیه تخصیصی شهرستان محقق شده و توزیع نهاده‌ها در میان بهره‌برداران با کارایی بیشتری انجام پذیرد.

شکاری تصریح کرد: این اقدام در راستای بهبود زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی و حمایت از کشاورزان منطقه صورت گرفته است.