به علت وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوا، شرایط ایجاد و ماندگاری پدیده مهگرفتگی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی کارشناس هواشناسی بدین شرح است: مطابق بررسیها تداوم پایداری هوا، سکون نسبی جو و وارونگی دما موجب تداوم ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در استان تا صبح فردا (چهارشنبه) پیش بینی میشود.
بر این اساس امروز هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۷ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش غلظت آلایندههای جوی در برخی از ساعات در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان تا صبح چهارشنبه صادر شده است.
از نظر دمایی بررسیها نشان دهنده ماندگاری هوای سرد شبانه (با شدت کمتر نسبت به روزهای گذشته) طی ۲۴ ساعت آینده است.
همچنین به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوا طی این مدت شرایط ایجاد و ماندگاری پدیده مه در مناطق مستعد استان از جمله مناطق حاشیه تالاب میقان وجود دارد.
بررسیهای فعلی حاکی از نفوذ یک موج کم دامنه تراز میانی جو از بامداد روز چهارشنبه میباشد که در صورت عدم تغییر در الگوی مدلها میتواند سبب برخی بارشهای پراکنده برف و باران در مناطقی از استان شود.